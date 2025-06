Lua hoje (10/06): qual fase lunar desta terça? Veja calendário

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes em maio.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua

Hoje, 10 de junho de 2025, marca o penúltimo dia de Lua Crescente do mês, que vai até o dia 11, quando inicia o ciclo da Lua Cheia.



Acompanhe as próximas fases lunares, com as datas e horários em que elas começarão.