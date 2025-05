Luz branca x luz amarela: qual a diferença? Qual é melhor?

A arquiteta Letícia Carvalho explica que as luzes brancas e as amarelas se diferem pela temperatura que apresentam, medida em Kelvin (K) em vez de em Celsius (ºC).

Mas você sabia que para além do uso arquitetônico, os diferentes tipos de luzes também são utilizados em tratamentos de saúde?

O benefício da luz branca e amarela na cromoterapia

Isso mesmo! Aprovada pela portaria n.º 702, de 21 de março de 2018, do Ministério da Saúde, a cromoterapia é uma prática terapêutica que utiliza as cores no tratamento de doenças, como parte das Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde (SUS).

O psicólogo, escritor e cromoterapeuta Valdecir A. Testa, que atende pelo nome de Valcapelli em São Paulo, explica que o tratamento cromoterapêutico consiste na aplicação de luz colorida por meio de uma lanterna que projeta cores sobre a região do corpo afetada por alguma doença. Também é utilizado um banho de luz colorida no paciente para promover o bem-estar, estabilidade e saúde física.