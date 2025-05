Três cervejas brasileiras estão entre as melhores do mundo; veja quais

Três cervejas artesanais brasileiras levaram medalhas de ouro em suas categorias / Crédito: Divulgação/World Beer Cup

O Brasil conquistou destaque na edição de 2025 do World Beer Cup, considerado o maior concurso cervejeiro do mundo. Três cervejas artesanais brasileiras levaram medalhas de ouro em suas categorias. Os resultados foram divulgados na última quinta-feira, 1º, em Indianápolis, nos Estados Unidos. A competição contou com a participação de 8.375 cervejas de 1.761 cervejarias de 49 países.

As cervejas brasileiras que se destacaram foram 277 Craft Beer, de Foz do Iguaçu (PR), com duas criações e o terceiro destaque veio para a Sim! Cerveja, em Campinas (SP). Cervejaria de Foz do Iguaçu leva duas medalhas de ouro A Quadrupel 277 superou outras 37 concorrentes a categoria Belgian-Style Strong Specialty Alecom seu perfil complexo: escura, intensa, com aroma de frutas secas como tâmaras e ameixas, notas de vinho do porto e maturação de 12 meses em barris de castanheira (antes usados para cachaça). Já a Canoa Quebrada se destaca por reinterpretar o estilo gose, de origem alemã, com um toque brasileiro: adição de caju. A cerveja é clara, levemente ácida, com maltes de trigo e cevada, final salgado e baixo amargor. Ela venceu entre 45 rótulos inscritos na categoria Gose.

Cerveja sem álcool brasileira é a melhor do mundo Outro destaque foi a cervejaria Sim! Cerveja, de Campinas (SP), que ganhou ouro na categoria Specialty Non-Alcohol Beer com a Melancia SOUR’n Salt. Com foco exclusivo em cervejas sem álcool, a marca tem planta própria para produção. O rótulo premiado é uma sour avermelhada e levemente turva, feita com água, malte de cevada, lúpulo, melancia, hibisco e levedura. Ela combina acidez com um toque salgado. Segundo a marca, a cerveja harmoniza bem com frutos do mar, saladas e carnes gordurosas. A latinha de 350 ml custa R$ 17,90 no e-commerce da marca, e o kit com seis sai por R$ 102.