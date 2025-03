Memento mori: o que significa? Entenda papel de reflexões sobre a morte

Reflxões diárias sobre a morte pode ser um recurso para quem deseja viver com mais propósito e consciência / Crédito: Pexels / iStock

A expressão latina memento mori significa “lembre-se de que você vai morrer”. O conceito atravessa séculos e civilizações, estando presente tanto na filosofia ocidental quanto em tradições orientais como o budismo, o taoismo e o hinduísmo. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Mais do que um pensamento mórbido, essa reflexão ensina que aceitar a morte pode transformar a forma como vivemos, tornando-nos mais conscientes, serenos e presentes.

Desde os estóicos da Roma Antiga até as tradições espirituais da Índia e da China, muitas escolas de pensamento desenvolveram ensinamentos sobre a morte como parte fundamental da existência.

Memento mori: como diferentes tradições abordam a morte? Os primeiros registros do memento mori remetem ao Império Romano. Há relatos de que, em cerimônias de triunfo, um escravo sussurrava a frase no ouvido do general vitorioso para lembrá-lo de sua mortalidade e evitar a arrogância.

Na Idade Média, a ideia foi amplamente explorada na arte cristã, com pinturas e esculturas representando caveiras, ampulhetas e outras simbologias da morte. O objetivo era reforçar a efemeridade da vida e a necessidade de preparação espiritual. O tema da morte foi estudado por diversa tradições filosóficas e espirituais ao longo da história. Enquanto os estóicos viam a morte como um evento natural a ser aceito sem medo, o budismo ensina que compreender a impermanência nos liberta do sofrimento. Já as filosofias da Índia e da China oferecem diferentes interpretações sobre a continuidade da existência e a transformação do eu. Memento mori no Estoicismo: a morte como guia para uma vida virtuosa Os filósofos estóicos da Roma Antiga, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, viam a morte como algo natural e inevitável. Para eles, refletir sobre a finitude era um exercício para fortalecer a mente e focar no que realmente importa.

Sêneca (“Cartas a Lucílio”): defendia que a morte não deve ser temida, pois é apenas o retorno à mesma inexistência de antes do nascimento. Para ele, viver bem significava estar sempre pronto para morrer.

Epicteto (“Discursos”): afirmava que a morte não está sob nosso controle, então devemos aceitá-la com serenidade, concentrando-nos apenas em nossas ações e escolhas.

Marco Aurélio (“Meditações”): como imperador romano, lembrava-se diariamente de sua mortalidade e usava essa reflexão para governar com sabedoria, sem se apegar ao poder ou ao medo da morte. Memento mori no Budismo: a morte como parte do ciclo de impermanência No budismo, a morte é vista como parte do ciclo de samsara (renascimentos). Buda ensinava que tudo é impermanente e que a aceitação da morte ajuda a libertar a mente do apego e do sofrimento. Sutra Satipatthana (Discursos do Buda): enfatiza a meditação sobre a morte (maranasati) como prática essencial para desenvolver desapego e sabedoria.

Shantideva (“O Caminho do Bodisatva”): o monge budista tibetano ensinava que refletir sobre a morte nos ajuda a valorizar a vida e nos motiva a agir com compaixão.

Dalai Lama (“O Livro Tibetano do Viver e do Morrer”): explica que compreender a morte reduz o medo e nos prepara para encará-la com paz. Memento mori no Hinduísmo: a morte e o conceito de renascimento No hinduísmo, a morte não é vista como um fim definitivo, mas como uma transição. A alma (atman) segue um ciclo de renascimentos (samsara), e a libertação (moksha) ocorre quando a pessoa atinge o autoconhecimento e se desprende das ilusões do ego. Bhagavad Gita: o texto ensina que a morte é apenas a troca de um corpo físico, e que a alma permanece eterna. Krishna diz a Arjuna: “Assim como uma pessoa troca de roupas velhas, a alma troca de corpos.”

Upanishads: textos filosóficos hindus explicam que quem compreende a verdadeira natureza do eu não teme a morte, pois percebe que tudo faz parte da mesma essência universal (Brahman). Memento mori no Taoismo: viver em harmonia com o ciclo da natureza A filosofia chinesa do taoismo, desenvolvida por Laozi e Zhuangzi, vê a morte como uma transformação natural, assim como as estações do ano ou o fluxo dos rios. Não há motivo para temê-la, pois faz parte do equilíbrio do universo (Tao).