Rinoceronte já foi candidata à vereadora em São Paulo; saiba como aconteceu

À época, a eleição ainda acontecia em papel. Para o cargo de prefeito, era necessário assinalar uma das opções entre as candidaturas. Já para vereador, bastava escrever o nome do indicado pelo eleitor.

A eleição municipal de 1959 em São Paulo ficou marcada por um inusitado “voto de protesto”. Insatisfeita com os 540 candidatos à Câmara Municipal, parte da população decidiu votar em Cacareco, uma rinoceronte-branco fêmea que havia sido emprestada ao zoológico paulista.

O nome de Cacareco apareceu em milhares de cédulas, acumulando cerca de 100 mil votos — um número superior ao do partido mais votado naquele ano.

Rinoceronte: como Cacareco virou “candidata”?

Em 1959, a insatisfação com os políticos levou milhares de eleitores a escreverem "Cacareco" nas cédulas de votação Crédito: Instagram / Rodrigo Ramos

Cacareco nasceu em 1954, no Zoológico do Rio de Janeiro, e foi enviada para São Paulo em 1958 para a inauguração do zoológico da cidade.