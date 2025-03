6 dicas para ser mais feliz no dia a dia

“A verdadeira felicidade mora nos pequenos detalhes da vida. Uma risada sincera, um café com um amigo, um momento de paz consigo mesmo. Quando olhamos para a vida com mais carinho e presença, percebemos que a felicidade sempre esteve ao nosso redor”, explica. Praticar a gratidão e prestar mais atenção aos momentos simples pode fazer uma grande diferença no nosso nível de felicidade.

3. Tenha relações saudáveis e verdadeiras

As conexões sociais são fundamentais para o bem-estar emocional. Ter pessoas com quem compartilhar a vida, trocar experiências e receber apoio nos momentos difíceis é essencial para a felicidade. “Relacionamentos saudáveis são um dos pilares da felicidade. Ter com quem contar, sentir-se ouvido e acolhido fortalece nossa saúde mental e nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais leveza”, explica Geoziane de Paula.

Evite relações superficiais ou baseadas apenas em aparências. Invista em amizades e laços genuínos, que tragam apoio e alegria verdadeira.