14/3 é Dia do Pi; entenda história e por que data foi criada

O Dia do Pi é celebrado em 14 de março (3º mês) do ano, em alusão ao número da formula matemática que é 3,14 / Crédito: Reprodução/ Gerd Altmann/ Pixabay

Uma celebração anual da constante matemática pi — conhecida como Dia do Pi — teve origem no final dos anos 1980, quando o físico, inventor e especialista Larry Shaw idealizou uma forma de homenagear essa popular constante, cuja representação decimal infinita começa com 3,14. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A data é comemorada todos os anos em 14 de março, fazendo referência à sua notação numérica. O Dia do Pi serve como um lembrete do mistério e da maravilha da matemática.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar de séculos de estudo, o pi continua sendo um número irracional, com uma sequência decimal infinita e sem padrão de repetição, demonstrando a beleza e a complexidade dos números.

Outro motivo que torna o Dia do Pi significativo é sua conexão com Albert Einstein, nascido em 14 de março de 1879. Além disso, na mesma data, em 2018, faleceu o renomado físico teórico e cosmólogo Stephen Hawking, aos 76 anos, em sua casa em Cambridge, na Inglaterra. Dia do Pi: o que é essa constante matemática?

Pi (frequentemente representado pela letra grega) é uma das constantes matemáticas mais conhecidas e representa a razão entre as funções de um círculo e seu diâmetro. Em qualquer círculo, a distância ao redor da borda é um pouco mais de três vezes a distância do diâmetro.