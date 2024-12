Brinquedo com urânio da década de 1950 é leiloado por 100 mil reais

O minilaboratório nuclear, que ficou conhecido como brinquedo "mais perigoso do mundo", é considerado raro por ter apenas 5 mil unidades comercializadas

O kit contém pequenas porções de elementos radioativos, incluindo urânio . Ele custava em média US$ 50 dólares na época e o ganhou fama de ser o "mais perigoso do mundo". Mas será que ele apresenta tanto risco assim? Entenda.

Um pequeno laboratório de energia nuclear para crianças de 1950 foi leiloado nos Estados Unidos por 16.500 dólares (cerca de 100 mil reais na cotação atual). O lance do “Laboratório de Energia Atômica Gilbert U-238” aconteceu nesta quinta-feira, 12.

Os lances começaram na casa dos 4,4 mil dólares (cerca de 30 mil reais) e ele acabou sendo vendido no final por 16.500 dólares (cerca de 100 mil reais na cotação atual).

Mas sete décadas depois, ele virou item de colecionador. O minilaboratório radioativo foi a leilão em Boston, nos Estados Unidos, pela casa de leilões RR Action. As informações de quem o levou não foram divulgadas até então.

Brinquedo com urânio: ele é realmente perigoso?

Em 2006, a publicação de cultura pop Radar Magazine chamou o conjunto de laboratório de um dos "10 brinquedos mais perigosos de todos os tempos", devido ao material radioativo que incluía.

Mas o estudo publicado pela IEEE Spectrum divulgou os resultados de uma análise mais detalhada em 2020, discutindo o contexto da história dos kits de educação científica e as preocupações com a segurança.

Ele descreveu a provável exposição à radiação como "mínima, aproximadamente o equivalente a um dia de exposição aos raios UV do sol" - desde que as amostras radioativas não fossem removidas de seus recipientes, seguindo os avisos nas instruções do kit.