Fases da Lua em dezembro de 2024: veja calendário lunar do mês

Confira calendário das fases lunares para dezembro de 2024 e a chegada da Lua Nova na domingo, 1° dia do mês

O mês de dezembro já se inicia com um novo ciclo lunar neste domingo, 1º, e apresentará as quatro fases principais da Lua em momentos distintos. O período reflete a variação de posição do satélite natural em relação ao planeta Terra e ao Sol.

A lunação, como também é chamado o ciclo, representa o tempo de contagem entre uma Lua Nova e a seguinte (o período que a Lua leva para “passar” por suas fases). A duração pode variar, mas seu tempo médio chega a 29,5 dias.