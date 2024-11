Ilha de Guam: dois milhões de serpentes ameaçam vegetação de floresta

Localizada no Oceano Pacífico Ocidental, nos Estados Unidos, a Ilha de Guam está com sua floresta ameaçada por mais de dois milhões de serpentes da espécie . Isso porque segundo o diretor-executivo do Fideicomiss, Henry Pollock, “essas serpentes comem qualquer coisa que encontram”.

A cobra-arbórea-marrom, também conhecida cientificamente como Boiga irregularis, é uma serpente nativa no leste e norte da Austrália, Papua Nova Guiné, leste da Indonésia e de várias outras ilhas no Noroeste da Melanésia Em sua alimentação estão incluídos pássaros, lagartos, morcegos, ratos e outros pequenos roedores.