Conheça ‘Hoary Potter’, morcego que venceu concurso de beleza nos EUA

O público teve uma semana para escolher entre os competidores usando as imagens compartilhadas pelo Facebook e Instagram do órgão. Ao lado dos registros, os nomes criativos também chamaram a atenção.

O “Concurso Anual de Beleza de Morcegos” é promovido pelo Departamento de Gestão de Terras (Bureau of Land Management). Nos últimos três anos, os vencedores são oriundos do estado de Oregon, inclusive ‘Hoary’.

Os trocadilhos com a cultura pop também marcaram presença, com as participações de Robert Battinson, Batlor Swift e Batt Damon.

O terceiro vencedor seguido do Oregon foi registrado por Emma Busk, uma técnica de vida selvagem. No ano passado, Busk também foi a responsável por fotografar o primeiro lugar, uma morcego fêmea chamada William ShakespEAR (Corynorhinus townsendii).

“Os morcegos desempenham um papel enorme no controle de pragas agrícolas e economizam bilhões de dólares aos agricultores por ano”, afirma. “Ser capaz de enfatizar esses benefícios ecológicos que os morcegos fornecem pode ajudar a remodelar sua reputação”.

A espécie do campeão de 2024, ‘Hoary Potter’, pode ser identificada na América do Norte e do Sul. Entre as suas características, destaca-se uma coloração “grisalha”.

