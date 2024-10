Dia do Macarrão: veja origem e receitas do prato celebrado nesta sexta, 25

De tão versátil e apetitoso, o macarrão tem potencial para protagonizar muitas memórias Crédito: Reprodução/Freepik

Seja refogado com alho e óleo ou acompanhado de uma proteína, o macarrão é um alimento “coringa”, presente diariamente na mesa dos brasileiros e de quase todo o mundo. Por conta dessa onipresença, a massa tem uma data exclusiva: nesta sexta-feira, 25, é comemorado o Dia Mundial do Macarrão. De tão versátil e apetitoso, o macarrão tem potencial para protagonizar muitas memórias, da “macarronada” no domingo de manhã ao preparo rápido do dia a dia. Basta ferver água com sal, colocar o macarrão no formato de sua escolha e, depois do tempo necessário, terá uma refeição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a seguir a origem deste alimento e seis receitas usando macarrão.

Qual é a origem do macarrão? Muitas são as teorias que tentam explicar as origens do macarrão. Uma das mais aceitas é de que foi inventado na China — e alguns historiadores localizaram evidências arqueológicas que podem confirmar a teoria. Porém, existem outras evidências, tão históricas e antigas quanto, que atribuem o surgimento do macarrão à Itália. Uma das defensoras da paternidade europeia é a pesquisadora Oretta Zanini de Vita. Segundo ela, existem provas arqueológicas de que o macarrão já era conhecido na Itália por volta de 800 a.C, em seu livro Encyclopedia of Pasta.

Quem trouxe o macarrão para o Brasil? No Brasil, a introdução do macarrão coube aos imigrantes italianos, que chegavam principalmente na região Sul no século XIX. O prato fez sucesso no Brasil, tanto por ser barato quanto por ser de fácil preparo.

1. Macarrão ao alho e óleo Ingredientes 200 g de macarrão tipo espaguete



3 dentes de alho picados



Salsinha e cebolinha picadas, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto



Água Modo de preparo Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal. Em seguida, coloque o macarrão na água e cozinhe por 8 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo baixo e adicione o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Frite por 5 minutos, mexendo bem.

Escorra a massa já cozida. Após, misture-a com o alho e o óleo. Polvilhe a salsinha e a cebolinha por cima. Sirva em seguida. Dica: o macarrão ao alho e óleo sempre dá certo. Ele é facílimo de fazer e ainda fica delicioso. Simples e fácil. 2. Macarrão com calabresa Ingredientes 200 g de macarrão tipo parafuso



300 ml de água fervendo



1 calabresa cortada em rodelas



1 cebola picada



3 dentes de alho picados



300 g de molho de tomate



2 colheres de sopa de azeite



Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo Em uma panela grande, coloque o azeite e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione o alho, a cebola e a calabresa e refogue. Depois, acrescente o molho de tomate, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino.

Em seguida, adicione o macarrão à mistura. Acrescente água fervendo, tampe a panela e cozinhe, mexendo de vez em quando. Depois de ferver, mantenha em fogo baixo. Assim que o macarrão ficar al dente está pronto para servir. Dica: essa receita é perfeita para agilizar as refeições do seu dia e ainda garantir um prato cheio. Ela é bem simples e deliciosa, pois reúne uma massa com o acompanhamento de uma linguiça calabresa.