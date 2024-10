Vai votar? Burger King promete batatas ou onion rings a eleitor

O objetivo da campanha é incentivar a adesão às eleições no Brasil durante o primeiro turno; saiba como receber gratuidade do Burger King

A rede de fast-food Burger King incentivou os eleitores para comparecerem às urnas neste domingo, 6, ao primeiro turno das eleições municipais. O incentivo? Uma batata frita ou onion rings médios para quem apresentar o comprovante de votação na segunda-feira, 7.

A ação busca diminuir a abstenção no pleito municipal, que ultrapassou 31 milhões de pessoas em 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A empresa ainda pretende veicular a notícia em suas redes sociais e na TV aberta.

“O objetivo é engajar o consumidor na pauta mais importante desse final de semana em todo País, mas também trazer reflexão e um incentivo à cidadania para todos nossos consumidores”, refletiu Igor Puga, vice-presidente de marketing da Zamp, máster franqueada das marcas Burger King.