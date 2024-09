O profissional de educação física é um importante aliado

UMA das principais funções desse profissional é a promoção da saúde Crédito: Reprodução/ Freepick

Coincidindo com a data em que entrou em vigor a lei que regulamenta a profissão — da Lei Federal n.º 9696, de 1998 — o Dia do Profissional de Educação Física é comemorado anualmente no Brasil no dia 1º de setembro, mas o reconhecimento da importância dessa profissão é celebrada durante todo o mês. Desempenhando um papel fundamental na promoção da saúde e do bem-estar das pessoas, o profissional de educação física atua desde a orientação em atividades físicas até o desenvolvimento de programas de treinamento adaptados às necessidades individuais e coletivas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma das principais funções desse profissional é a promoção da saúde e prevenção de doenças. Por meio de exercícios físicos regulares e bem orientados, é possível reduzir o risco de condições como obesidade, diabetes e doenças cardíacas, ajudando a melhorar a qualidade de vida, aumentando a energia, o vigor e o bem-estar geral dos indivíduos.