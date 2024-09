Mulher pede divórcio após marido trocar lua de mel por festa com amigos

A decisão do divórcio veio um dia após o casamento; os dois seguem juntos e hoje fazem terapia em conjunto para resolver suas questões e amadurecer o relacionamento

Casar, sem dúvidas, é um dos momentos mais importantes para algumas pessoas, mas há casos em que o sonho do matrimônio vira um pesadelo. Foi o que aconteceu com a mexicana Montserrat Benavides, ela ficou casada por apenas um dia após seu marido decidir continuar a festejar com os amigos em vez de ir para a noite de núpcias.

Em um vídeo publicado na plataforma TikTok, Montserrat conta que, depois da cerimônia de casamento, ela e o marido, Elías, foram festejar o matrimônio com os amigos, mas com planos de em determinado horário seguir para o hotel e ter a noite de núpcias. Elías, no entanto, decidiu continuar na festa.

