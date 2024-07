Tortilha espanhola: o que é, origem e receitas do prato típico da Espanha

A tortilha é um dos pratos mais tradicionais do país europeu e também é muito consumida na Argentina e no Uruguai. Apesar da simplicidade dos ingredientes, há várias maneiras de preparar a receita.

Esta semana, os participantes do reality culinário MasterChef Brasil terão que preparar um prato típico da Espanha: a tortilha espanhola . Na prova final, será preciso se destacar com o prato para continuar no programa.

O livro La patata en Espanã - Historia y Agroecología del Tubérculo Andino explica que o prato foi criado no final do século 18 em Villanueva de la Serena, no oeste da Espanha. A população estava lutando contra a fome e precisavam de um alimento barato e nutritivo.



Tortilha espanhola: como é feito o prato

A tortilha espanhola utiliza como ingredientes batatas, ovos e cebola. Variações podem conter pimentão verde e vermelho, presunto cru, ervilha, abobrinha, chouriço e páprica.

Uma das principais características é que as batatas e as cebolas são fritas antes do preparo do prato.