Com elevação do nível do mar, ilha grega afunda e pode desaparecer em 50 anos

Mas um drama silencioso está se desenvolvendo em suas margens devido à elevação do mar , que está derrubando as ruínas dessa cidade de 2.000 anos de antiguidade, reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco.

A paisagem na minúscula ilha grega de Delos é de cartão postal: ruínas antigas às margens do azul de tirar o fôlego do Mar Egeu, rodeado de ilhotas rochosas e veleiros que navegam para Mykonos.

Foto tirada em 24 de maio de 2024 mostra uma parte inundada do sítio arqueológico da ilha de Delos. No arquipélago das Cíclades, o sítio arqueológico de Delos, Património Mundial da Unesco desde 1990, corre o risco de destruição devido ao aquecimento global. Crédito: ARIS MESSINIS / AFP

Delos: ilha afunda e é habitada por apenas duas pessoas no inverno

Não é apenas uma elevação do mar que, segundo o grupo de especialistas climáticos da ONU, cresce na bacia mediterrânea a um ritmo de 2,8 milímetros anuais nas últimas décadas.

No caso de Delos, a ilha afunda progressivamente devido ao movimento das placas tectônicas.

Habitada hoje em dia por um pequeno número de arqueólogos no verão e por dois vigias no inverno, Delos é um dos "tesouros" do mundo antigo e foi um centro nevrálgico do comércio no Mediterrâneo dois mil anos atrás.

A cidade cosmopolita, que viveu seu auge nos tempos dos romanos, contava com cerca de 30.000 habitantes.

Seu santuário dedicado a Apolo, o deus das artes e da beleza que, como sua irmã, Artemis, nasceu em Delos, atraía peregrinos de toda a Grécia.

Nas ruínas do antigo teatro, Athena-Christina Loupou, uma arqueóloga grega que guia os grupos de visitantes através da casa de Cleópatra ou ao terraço dos Leões, não esconde sua inquietação. "Todas as cidades costeiras vão perder partes importantes localizadas atualmente a nível do mar", assegura.