Candidato à presidência dos EUA muda o próprio nome para "Literalmente Qualquer Outro": "É um grito de guerra"

A mudança partiu do sentimento de indignação do homem com o atual cenário das eleições do próprio país

Crédito: Reprodução/Literally Anybody Else

Anteriormente conhecido como Dustin Ebey, o veterano do Exército dos Estados Unidos e professor de matemática no Texas mudou legalmente o próprio nome para Literally Anybody Else (“Literalmente Qualquer Outro”, em português).

A decisão do homem, de acordo com ele, é um ato de protesto pelo descontentamento com os atuais candidatos à presidência dos Estados Unidos. Ele anunciou ainda que concorrerá à vaga na Casa Branca neste ano e tirou a carteira de motorista para comprovar a mudança no nome.



Por que o homem decidiu mudar o próprio nome e se tornar candidato a presidente

Else, de 35 anos, disse à agência de notícias WFAA88 que decidiu mudar seu nome no início de 2024 e lançar sua candidatura à presidência do país. Sua motivação para entrar na corrida presidencial foi a insatisfação com os principais concorrentes: o democrata e atual presidente Joe Biden e o republicano Donald Trump, ex-presidente dos EUA.