Após 15 anos, irmãos se encontram no Carnaval de Salvador

Os dois irmãos tinham se visto pela última vez em 2009, no enterro do pai. O reencontro foi marcado por muita emoção e um longo abraço; confira a história

Um momento emocionante aconteceu no meio do Carnaval de Salvador: dois irmãos se encontraram após 15 anos de procura. A última vez que eles tinham se visto foi no enterro do pai deles, em 2009.

O reencontro de Vitor da Silva, que é um vendedor ambulante, e do Joaquim Donato dos Santos Júnior, educador social, foi marcado por um longo abraço e muito choro dos dois.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Irmãos se reencontram: como aconteceu?

Joaquim e Vitor se reencontram no segundo dia do Carnaval. Vitor estava trabalhando como vendedor ambulante e catador durante a festa. Já Joaquim, que é educador social, estava no primeiro dia de plantão do Catafolia, base de apoio para catadores montada pela Prefeitura de Salvador.