Brasileira muda cor dos olhos; entenda o procedimento e os riscos

Já passou alguma vez pela sua cabeça mudar a cor dos seus olhos? Uma modelo brasileira, de 24 anos de idade, fez essa mudança no ano passado, em 2023. O procedimento feito se chama ceratopigmentação e foi realizado em uma clínica oftalmológica em Lausanne, na Suíça, onde a jovem mora. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Layyons Valença chamou atenção nas redes sociais quando expôs a mudança que fez, causando polêmica. A ceratopigmentação custou em torno de R$ 45 mil.

Em entrevista para o Fantástico, Valença afirma que não conseguia se identificar com a cor natural de seus olhos. "Com os meus olhos marrons, que é a minha cor natural, eu não me identificava, eu não conseguia me olhar no espelho", disse a modelo brasileira. A jovem disse que chegou a usar lentes de contato, mas que não tomava os devidos cuidados. "Eu optei pela cirurgia porque eu não tinha os cuidados certos, porque eu queria dormir com a lente, eu dormia com a lente. Eu acordava com a lente. Então, em várias ocasiões eu peguei infecções. Aí foi quando eu realmente falei: 'eu preciso mudar a cor dos meus olhos'", afirmou para o programa. Brasileira muda a cor de olhos: como funciona o procedimento Segundo oftalmologista Hissa Tavares, da Universidade Federal do Ceará (UFC), o procedimento funciona como uma tatuagem, em que é inserido tinta na córnea para a mudança da cor do olho. O Fantástico também entrevistou o Théodore Hojabr, médico que operou a Layyons na Suíça e que explicou mais sobre o procedimento realizado na modelo.

"Criamos uma espécie de túnel na córnea, que é feito em sete segundos. Em seguida, começo a introduzir o pigmento para termos a mudança de cor dos olhos com a ceratopigmentação. São pigmentos naturais derivados de metais e minerais. O laboratório que produz esses pigmentos obteve todas as validações com as autoridades da Europa", informou o médico Hojabr. No Brasil, é proibido o procedimento para fins apenas estéticos. O país só permite o método em pessoas que já possuem o olho cego ou que há uma opacidade na córnea, e o olho é "branco", causado por doenças ou traumas. Neste caso especifico, as pessoas que desejam deixar o seu olho parecido com o outro ou com uma cor natural, podem fazer a ceratopigmentação.

Brasileira muda a cor dos olhos: riscos do procedimento Hissa Tavares citou os dois principais riscos desse procedimento: pegar uma infecção ou perfurar a córnea. De acordo com a oftalmologista, nos dois casos a pessoa corre o perigo de ter uma perda severa da visão. Namorada da jovem fez procedimento parecido e perdeu parte da visão A namorada de Layyons, Anastasia Brenda Biya Eyenga, filha do presidente de Camarões, também fez um procedimento para mudar a cor dos olhos nos Estados Unidos, mas usando uma outra técnica. No caso de Eyenga, o método deu errado, pois ela perdeu uma boa parte da visão.