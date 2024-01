Prático de navio: saiba o que é praticagem e conheça lei sancionada

Com seus 215 anos de atuação no País, a chegada de 2024 trouxe novas regulações aos profissionais e à sua remuneração. Sancionada na segunda-feira, 15 de janeiro, a Lei 14.813/24 mantém a Marinha como responsável pela regulação econômica do setor.

O que faz um prático de navio?

De acordo com o portal Praticagem do Brasil, o prático recebe treinamento para navegar e manobrar “em águas mais restritas ao tráfego, onde as embarcações se comportam de maneira diversa e existem condições específicas com as quais o comandante não está familiarizado”.

O profissional embarca em sua lancha no navio a partir de uma escada estendida no costado da embarcação. Em seguida, é o prático que “dará ordens de leme ao timoneiro, de máquinas ao comandante e de puxar e empurrar aos mestres dos rebocadores”.

Na praticagem, é comum o monitoramento do tráfego ao redor, a combinação de cruzamento com outros navios e a coordenação do serviço de amarração.

O que é preciso para ser prático?

A atividade de praticagem passa por um processo seletivo rigoroso da Marinha para o futuro profissional, como descreve a Praticagem do Brasil ao O POVO.

“É necessário ter curso superior e habilitação de mestre-amador. O processo cobra conhecimentos como manobrabilidade do navio; arte naval; navegação em águas restritas; legislação e regulamentação; meteorologia e oceanografia; comunicações; entre outros”.