Entenda o motivo do ano não acabar à meia-noite de 31 de dezembro

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

A virada do ano é sempre cheia de entusiasmo e esperança de que o ano que vai entrar seja melhor. Geralmente, as pessoas costumam fazer um balanço do ano que passou gerar expectativas para o ano vindouro.

Em nosso calendário, o fim do ano é “marcado” no dia 31 de dezembro e contamos à meia-noite. Mas você sabia que o ano não acaba à meia-noite do dia 31?