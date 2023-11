Japonês fala português com sotaque de Recife e viraliza; conheça

Ryu foi entrevistado por um brasileiro em uma rede social e o conteúdo viralizou por conta do sotaque do japonês; confira

Durante uma entrevista ao canal 'Samurai Life', o jovem Ryu chamou a atenção da internet devido ao seu sotaque "diferente". Natural do Japão, ele relata que aprendeu a língua com colegas de trabalho.

O vídeo feito pelo canal que traz um pouco da essência do Japão com uma mistura brasileira já conta com mais de 1,5 milhões de visualizações no Instagram e mais de 800 mil no Tik Tok.

Ryu conta que aprendeu a se comunicar em português com seus amigos brasileiros e mencionou o hábito do brasileiro de incentivar o uso de palavrões.