Festa da menstruação? 'Chá revelação' da primeira menstruação vira trend nas redes sociais

Depois do sucesso dos chás revelação, de fralda e de panela, uma nova modalidade da festa tem viralizado nas redes sociais: o chá de menstruação. No Tiktok, a “#periodparty” já alcançou quase 60 milhões de visualizações.

Com o objetivo de desmistificar e atravessar estigmas sobre a menstruação, a festa de “feliz primeiro período” tem como características decoração com as cores vermelho e rosa para fazer referência ao sangue.

A trend ganhou tanta repercussão em países como Estados Unidos, por exemplo, que diversas adolescentes passaram a pedir que a família fizesse uma festa do gênero para si. Os registros ficaram famosos principalmente no Tiktok.