Implante contraceptivo de mulher vai parar no coração; entenda

A jovem da cidade de Melbourne colocou um implante contraceptivo hormonal no braço, mas o chip se deslocou para o seu coração; entenda o caso

Westerway passará por uma cirurgia nesta quinta, 28, para tentar retirar o haste alojado no coração.

A jovem Cloe Westerway, de 22 anos de idade, pôs um implante contraceptivo hormonal no braço, mas a haste flexível acabou se deslocando para o coração dela. Isso ocorreu na cidade de Melbourne, na Austrália, e é o primeiro caso no mundo dessa natureza.

No entanto, em uma entrevista ao portal, Cloe afirma que começou a sentir sintomas incomuns após o implante, como azia, dores de cabeça, sangramento intenso, vômito e palpitações cardíacas.

Os médicos resolveram remover o haste em uma tentativa da jovem melhorar, mas quando foram atrás do chip, ele não estava lá.

Após vários exames, os profissionais da saúde descobriram que o implanon, de 4 cm, havia se deslocado do braço para as artérias pulmonares do coração de Cloe.

O principal motivo disso ter ocorrido, segundo os médicos, foi o fato do dispositivo ter sido inserido de forma incorreta e ter sido colocado diretamente ou tão próximo da veia, que se fundiu e possibilitou a migração.

Implante contraceptivo de uma mulher vai parar no coração: cirurgia delicada

Até o momento, o que ocorreu com Cloe Westerway é o primeiro caso no mundo, e isso assustou os médicos, que primeiramente não sabiam como agir.

A jovem vai passar por uma cirurgia delicada para a remoção do chip em seu coração, mas não será um procedimento simples.