9 motivos para o cachorro fazer xixi no lugar errado

Os cães são animais incríveis, mas por vezes podem apresentar comportamentos que deixam os tutores perplexos, como urinar em lugares inadequados. Existem várias razões pelas quais eles podem fazer xixi no lugar errado, e entender esses motivos é fundamental para abordar o problema de forma eficaz. A seguir, entenda alguns deles!

1. Falta de treinamento

Um cão jovem e recém-adotado pode não ter sido devidamente treinado para fazer as necessidades fisiológicas no local correto. Um treinamento consistente, paciente e reforçado positivamente é essencial para ensinar ao cachorro onde é apropriado urinar. “E quando ele fizer xixi no lugar errado, leve-o até o banheiro mais próximo do local onde ele urinou”, ensina a veterinária Fernanda Penha Dias.

2. Problemas de saúde

Problemas médicos, como infecções do trato urinário, problemas renais ou diabetes, podem levar um cão a urinar com mais frequência ou ter dificuldade em controlar a bexiga.