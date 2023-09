10 espécies de plantas tóxicas para os gatos

Entenda como elas podem colocar a saúde do pet em risco e o que fazer em caso de ingestão

As plantas têm um papel fundamental na decoração de interiores, trazendo um toque de natureza e vivacidade para qualquer ambiente. Elas não só adicionam cor e textura, mas também podem melhorar a qualidade do ar, proporcionando um ambiente mais saudável e agradável. No entanto, é essencial lembrar que algumas plantas podem representar um perigo para os gatos.

Segundo Caroline Mouco Moretti, veterinária clínica e diretora-geral do Grupo Vet Popular, o que torna essas plantas tóxicas tanto para cães quanto para gatos são as substâncias encontradas nelas. “Por exemplo, a flor do antúrio contém oxalato de cálcio como princípio, podendo causar inchaço da boca, lábios e garganta, dificuldade para engolir, paralisia da língua, salivação excessiva, vômitos e diarreia”, explica.

Fique atento aos sintomas

Os sintomas decorrentes da intoxicação causada por plantas podem ser os mais variados. Pode ocorrer falta de apetite, vômitos, diarreias, falta de coordenação motora e equilíbrio, desmaios, convulsões, lesões orais, alterações cardíacas, entre outros. Em casos mais graves, pode ocasionar até morte súbita do animal.