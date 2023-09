4 tipos de casinha para cachorro 

Esse tipo de abrigo é importante para cães que vivem em casa com quintal

A seguir, conheça alguns tipos de casinha disponíveis para cachorros e as suas vantagens!

Além disso, a casinha oferece um refúgio exclusivo para ele se proteger do sol, chuva, vento e outros elementos climáticos. Nos dias quentes, por exemplo, esse abrigo oferece sombra e frescor para o pet. Já nos dias frios, a casinha proporciona um espaço quente onde o cãozinho pode se aconchegar e se manter protegido do frio.

Embora tenham espaço no quintal, os cães ainda precisam de um lugar onde possam descansar e se sentir seguros. Isso é especialmente importante durante períodos de barulhos altos, como tempestades ou fogos de artifício, quando o cachorro pode se sentir ansioso e precisar de um lugar tranquilo para se abrigar.

1. Casinha de madeira

As casinhas de madeira geralmente oferecem bom isolamento térmico, mantendo o cachorro aquecido no inverno e fresco no verão. Além disso, costumam ser duráveis e podem resistir às mudanças climáticas por um longo tempo.

2. Casinha de plástico

Casinhas de plástico são leves e fáceis de mover, o que pode ser útil para limpeza e rearranjo no quintal. Além disso, são simples de limpar e podem ser lavadas com água e sabão. O plástico também é resistente à umidade, o que ajuda a evitar deterioração em condições chuvosas.

A casinha pode ajudar a proteger o cachorro do clima frio (Imagem: Edgar G Biehle | Shutterstock)

3. Casinha com isolamento

Essas casinhas são projetadas com isolamento adicional, sendo ideais para locais com climas extremamente frios. Isso porque o isolamento térmico ajuda a manter a temperatura interna estável, proporcionando conforto térmico ao cachorro.

4. Casinha elevada

A elevação da casinha ajuda a manter o cachorro afastado do solo úmido e frio, prevenindo problemas de saúde. Além disso, o espaço sob a casinha permite uma melhor circulação de ar, evitando umidade excessiva e o crescimento de mofo.

Cuidados ao escolher a casinha

Ao escolher uma casinha para o seu cachorro, considere o tamanho do animal, o clima da sua região, o espaço disponível e as necessidades específicas do pet. Cada tipo de casinha tem suas próprias vantagens, e escolher a opção certa garantirá que seu companheiro canino tenha um espaço confortável e seguro para chamar de seu.