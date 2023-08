10 sugestões de presentes para cachorro 

Presentear o cachorro de familiares e amigos não apenas demonstra carinho pelo animal de estimação, mas também é uma maneira de fortalecer os laços com os tutores do cão e enriquecer a experiência do animal. Por isso, listamos algumas opções de presente que podem ser interessantes e úteis para o cachorro. Confira!

1. Brinquedos de pelúcia duráveis

Brinquedos de pelúcia resistentes são ótimos para cães que adoram morder e brincar. Procure por opções reforçadas para resistir às mordidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Bolas de tênis especiais

Bolas de tênis feitas especialmente para cães são duráveis e projetadas para resistir ao desgaste.