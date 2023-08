Verme de 8 cm é encontrado pela 1ª vez em cérebro humano; entenda

Um verme de oito centímetros, que é comum em cobras píton, foi encontrado pela a primeira vez em um cérebro humano. O parasita estava “vivendo” dentro da cabeça de uma mulher australiana, de 64 anos de idade. O caso foi considerado o primeiro registrado, de acordo com artigo na revista científica "Emerging Infectious Diseases".

A paciente, que não teve sua identidade compartilhada, mora em Nova Gales do Sul, na Austrália, e começou a se queixar de dores abdominais, febre e diarreia no início de 2021. No ano passado, em 2022, a mulher retornou com problemas de memória e piora na depressão (condição que ela já tinha).

