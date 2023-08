Entenda para o que serve o feromônio para gatos

Substância transmite informações importantes para os bichanos e são essenciais para as relações sociais entre eles

Os feromônios dos gatos são substâncias químicas produzidas naturalmente pelo organismo desses animais e que desempenham um papel fundamental na comunicação e no comportamento social dos felinos. Eles atuam como mensageiros químicos, transmitindo informações específicas entre os gatos e influenciando suas interações com o ambiente e outros animais.

Produção dos feromônios

Os feromônios são produzidos e liberados por diferentes glândulas localizadas em várias partes do corpo do pet. As principais são:

Glândulas da bochecha: localizadas nas laterais do rosto do gato, liberam a substância quando ele se esfrega em objetos, pessoas ou outros animais. Esse comportamento é conhecido como “marcação de cheiro” e é uma forma de comunicação territorial e social;

Glândulas da cauda: na base da cauda, os gatos possuem glândulas que liberam feromônios durante o movimento dela. Isso acontece quando o bichano está se esfregando em objetos ou pessoas, deixando sua marca territorial;

na base da cauda, os possuem glândulas que liberam feromônios durante o movimento dela. Isso acontece quando o bichano está se esfregando em objetos ou pessoas, deixando sua marca territorial; Glândulas das patas: as almofadas das patas também possuem glândulas que liberam feromônios quando o gato caminha ou arranha objetos. Esse comportamento é outra forma de marcação territorial e de comunicação.

Função dos feromônios

Os feromônios dos gatos têm diversas funções importantes na comunicação e no comportamento desses animais, incluindo: