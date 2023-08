Veja como a radiestesia pode beneficiar os animais de estimação

“Na radiestesia, perguntamos tudo ao pêndulo, geralmente perguntas de sim e não. Se o pêndulo girar no sentido horário, quer dizer uma resposta positiva. Caso gire no sentido anti-horário, ele está indicando uma resposta negativa”, esclarece a especialista.

Antes de iniciar o tratamento, Mariana Tortella reforça que é necessário ter clareza sobre qual problema precisa ser tratado. Em seguida, é preciso ter em mãos algumas informações do animal. “Basta coletar um tufo de pelo, um pedaço de unha ou até saliva. Ou pode ser uma foto, com nome completo e data de nascimento, mas sempre opte pelas representações naturais, como o pelo, para ter menos chances de erro”, explica.

Após coletar os dados necessários para o tratamento, a terapeuta explica que é necessário colocar essas informações sobre o animal no biômetro dos gráficos, uma espécie de lista que contém todos os gráficos utilizados na radiestesia terapêutica e que pode ser encontrada facilmente na internet.

“Pegue o pêndulo e pergunte a ele qual gráfico é necessário para tratar o problema que o seu pet apresenta. Eu sempre recomendo que pergunte ao pêndulo se é necessário mais algum gráfico e, se sim, qual. Essas perguntas devem ser feitas até o pêndulo indicar que não tem mais nenhum gráfico a ser usado”, pontua a terapeuta.

O próximo passo, de acordo com Mariana Tortella, é montar o gráfico que o pêndulo indicou com as informações do pet mais o comando sobre o que você está tratando. “Por exemplo, se você estiver querendo curar seu bichinho de uma dermatite atópica, escreva em um papel ‘Eliminar dermatite atópica’ e coloque sobre o gráfico, com a informação do seu bichinho – o pelo ou a imagem. Mas, caso você deixe sem o comando, a radiestesia vai atuar de uma forma geral”, esclarece.

Duração do tratamento

O último passo para que o tratamento no seu pet seja completo é saber a duração que aquele gráfico deve ficar montado. “Com o auxílio do relógio radiestésico, um gráfico com informações de tempo e facilmente encontrado na internet, identifique com a ajuda do pêndulo o tempo pelo qual aquele gráfico deve ficar montado. Ao final do tempo indicado, é legal perguntar novamente ao relógio, com o auxílio do pêndulo, se o tratamento está 100% finalizado”, menciona a especialista.

Mariana Tortella acrescenta que qualquer um pode fazer o tratamento com a radiestesia terapêutica, desde que siga os passos corretos. No entanto, relembra que é uma terapia complementar e não deve substituir a consulta e o tratamento com médico veterinário.

Encontrando um animal que fugiu

A radiestesia também funciona como aliada na busca por um animal perdido. Não à toa, uma das suas primeiras utilidades da técnica, no passado, foi para a procura de água e minérios. Quando se trata do resgate de bichos desaparecidos, o primeiro passo é reunir uma foto recente do pet e outra do seu tutor.