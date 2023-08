10 ideias de nomes para cachorros inspirados em filmes e séries

Séries e filmes podem ser uma fonte maravilhosa de inspiração para dar nomes aos nossos queridos cachorros. Essas produções muitas vezes apresentam personagens com personalidades e características únicas, que podem refletir a essência do cão. Assim, podemos criar uma conexão especial com o mundo do entretenimento.

Por isso, confira algumas sugestões de nomes para o seu cachorro!

1. Gandalf (filme “O Senhor dos Anéis”)

Gandalf, o Cinzento, é um poderoso mago e guia dos protagonistas na saga. Ele é sábio, gentil e possui poderes mágicos impressionantes.