7 dicas para dar remédio em comprimido ao cachorro

Dar remédio em comprimido para o cachorro pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando o animal não está acostumado a ingeri-lo dessa forma. No entanto, com paciência, cuidado e algumas técnicas adequadas, é possível administrar o medicamento de forma eficaz e sem causar estresse ao cão. A seguir, confira algumas dicas úteis para dar remédio em comprimido para o seu cachorro!

1. Consulte o veterinário

Antes de administrar qualquer medicamento ao seu cachorro, é fundamental consultar um veterinário. Somente um profissional de saúde animal pode indicar o remédio adequado e a dosagem correta para o seu cão, levando em consideração seu estado de saúde e peso.

De acordo com Valéria Natascha Teixeira, médica veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), o uso de medicamentos inadequados e em doses erradas pode não funcionar para o animal, mascarar problemas de saúde ou desencadear efeitos graves, como gastrite, lesão renal, hepática e, inclusive, levar à morte.

2. Utilize a técnica “esconder o comprimido”

Uma das maneiras mais comuns e eficazes de dar comprimidos aos cães é escondê-los em alguma comida saborosa para o animal, como na ração ou no patê para cachorro. Se optar por outro tipo de comida, certifique-se de que o alimento escolhido seja seguro e adequado para o seu pet.

3. Triture ou esmague o comprimido

Se o cão for relutante em engolir o comprimido inteiro, você pode triturá-lo ou esmagá-lo e misturá-lo com a comida. Lembre-se de verificar com o veterinário se você pode fazer isso com a medicação, pois alguns comprimidos têm revestimentos especiais que garantem sua liberação controlada no trato digestivo.

4. Ofereça como recompensa

Se o seu cão for receptivo a truques e comandos, você pode administrar o comprimido como uma recompensa. Peça ao cão para sentar ou dar a pata e, depois que ele fizer o comando, ofereça o comprimido escondido em algum petisco.