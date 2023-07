Dia da Mulher Negra: saiba por que data é celebrada em 25 de julho

Em 25 de julho comemora-se o Dia da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha, data reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992. No Brasil, desde 2014, a data também celebra o Dia Nacional de Tereza de Benguela, em homenagem à líder quilombola que viveu no século 18 e foi morta em uma emboscada.

Neste dia, O POVO traz a história do Dia da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha. Confira:

Dia da Mulher Negra: Como surgiu a data?

O Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha surgiu em 1992, quando mulheres de 70 países realizaram o 1º encontro de Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas, em Santo Domingo, na República Dominicana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Conheça Marina Araujo, empreendedora, gestora e chef de cozinha

O encontro propôs a união dessas mulheres e visava denunciar o racismo e o machismo enfrentados por mulheres do mundo todo. É um dia que marca a luta e resistência das mulheres.



Dia da Mulher Negra: Quem é Teresa de Benguela

No Brasil, a data é ainda mais importante pois homenageia Teresa de Benguela. Ela foi uma líder do Quilombo Quariterê, localizado na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Comemorado desde 2014, o Dia de Teresa de Benguela foi instituído pela presidente Dilma Rousseff.

Teresa assumiu a liderança do quilombo quando seu marido, José Piolho, morreu. Ela provou ser uma verdadeira líder: criou um parlamento no grupo, organizou a produção de armas, o plantio e a colheita dos alimentos, e ainda chefiou a fabricação de tecidos para serem vendidos.