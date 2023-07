4 dicas para limpar a caixa de areia do gato corretamente

Investir tempo e atenção nessa tarefa é um gesto de carinho e responsabilidade com o seu companheiro de quatro patas

Os gatos são animais muito limpos, e uma caixa de areia suja pode levar a problemas de saúde, como infecções urinárias e intestinais. Um ambiente sujo também pode causar estresse e desconforto ao pet, afetando negativamente seu bem-estar.

Além disso, manter a caixa de areia limpa ajuda a prevenir a disseminação de parasitas, bactérias e vírus que podem afetar tanto o gato quanto os humanos que convivem com ele. Por isso, limpá-la corretamente é uma tarefa essencial para manter a saúde e o bem-estar do felino, além de garantir um ambiente higiênico para todos os membros da família. A seguir, confira algumas dicas de como limpar a caixa de areia do seu gato!

1. Frequência da limpeza

A caixa de areia deve ser limpa diariamente. Os gatos são animais extremamente higiênicos e podem evitar o uso da caixa se ela estiver suja. Dessa forma, retirar dejetos sólidos e aglomerados de urina todos os dias ajudará a manter a caixa limpa e atrativa para o bichano.

2. Troca completa da areia

De tempos em tempos, é essencial fazer uma troca completa da areia. A frequência pode variar dependendo do tipo utilizado e do número de gatos na casa. Geralmente, a troca completa é necessária a cada 1 ou 2 semanas.