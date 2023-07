Entenda o que é cinomose e como ela afeta a saúde dos cães

A cinomose é uma doença infecciosa altamente contagiosa que afeta principalmente cães não vacinados. Causada por um vírus do gênero Morbillivirus, pertencente à família Paramyxoviridae, essa doença pode ser fatal para o animal.

Embora seja conhecida por afetar cães, a cinomose também pode infectar outros carnívoros terrestres, como lobos, raposas, guaxinins, furões, gambás, ursos, suricatos e alguns felinos selvagens, como onças, leões, jaguatiricas e guepardos. Além disso, a transmissão se dá por contato direto com outro animal infectado.

De acordo com Bruna Stafoche, médica veterinária da Universidade Anhembi Morumbi e integrante do Ecossistema Ânima, as manifestações clínicas da cinomose podem variar dependendo da virulência da cepa do vírus, das condições ambientais em que o animal vive, da idade e da imunidade do pet infectado.

Sintomas da doença

É importante estar atento aos sinais dessa doença e buscar atendimento veterinário adequado para garantir o tratamento e cuidado necessários ao animal. “A cinomose generalizada grave é a forma comumente reconhecida da doença e pode ocorrer em cães de qualquer idade. No entanto, é mais comum em cães não vacinados e em filhotes. Geralmente se inicia com uma conjuntivite discreta, seguida em poucos dias por tosse, perda do apetite, vômitos, diarreia e desidratação”, explica a veterinária.

Já as manifestações neurológicas, segundo Bruna Stafoche, são progressivas, e pode haver mioclonia, que é uma torção involuntária dos músculos em uma contração simultânea forçada, sem outros sinais neurológicos, como também convulsão. “Além disso, o paciente pode apresentar pneumonia e alterações cutâneas”, afirma.

Tratamento e prevenção da cinomose

Bruna Stafoche explica que a melhor forma de proteção é a vacina. Além disso, ainda de acordo com a especialista, após o diagnóstico, o acompanhamento médico é essencial. “O tratamento da cinomose é de suporte, a fim de restabelecer a hidratação, o apetite e controlar alterações neurológicas. Com isso, espera-se reduzir os casos de mortalidade. A cura ocorre apenas se o sistema imunológico do animal for capaz de combater o vírus”.