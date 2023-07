6 espécies que ajudam na limpeza do aquário 

Existem várias espécies de peixes e de outros animais que desempenham um papel importante na limpeza do aquário, ajudando a manter um ambiente saudável e livre de resíduos indesejados. No caso específico dos peixes, eles são conhecidos como “peixes limpadores”, devido ao seu comportamento de consumir detritos e algas.

A seguir, conheça algumas espécies que podem te ajudar na limpeza do aquário!

Os limpa-vidros são peixes pequenos e pacíficos que se alimentam principalmente de algas. Eles são especialmente eficientes na limpeza de vidros e plantas do aquário, mantendo-os livres de algas verdes indesejadas.

Os cascudos são conhecidos por suas habilidades excepcionais de limpeza em aquários. Esses peixes possuem uma boca em formato de ventosa que lhes permite se fixar em superfícies, como vidro e rochas, enquanto buscam algas e detritos. Além disso, são eficientes em remover resíduos de comida e restos orgânicos do substrato do aquário.

Coridoras são peixes de fundo muito apreciados como limpadores. Elas têm uma preferência por vasculhar o substrato em busca de restos de comida e outros detritos. Além disso, possuem pequenas cerdas nas laterais do corpo que auxiliam na remoção de algas das superfícies.

Embora não seja um peixe, o caridina japônica é uma espécie de caracol muito comum em aquários de água doce. Eles são excelentes consumidores de algas e podem ajudar a manter as plantas e as superfícies do aquário limpas.

Apesar destes peixes serem capazes de ajudar a manter o ambiente limpo, é preciso limpar o aquário (Imagem: Przemyslaw Iciak | ShutterStock)

5. Camarões

Uma característica dos camarões é a presença de pinças que lhes permitem buscar e remover detritos e restos de comida do aquário. Eles são especialmente habilidosos em vasculhar as áreas de difícil acesso, como cantos e entre as plantas, ajudando a manter o ambiente limpo e livre de resíduos. Além disso, alguns camarões, como o camarão Red Cherry, também se alimentam de algas, contribuindo para o controle desse crescimento indesejado.

6. Molinésia

Esses peixes são conhecidos por sua alimentação onívora, consumindo tanto alimentos à base de vegetais quanto alimentos vivos ou congelados. Como parte de sua dieta, eles ocasionalmente podem se alimentar de algas microscópicas, ajudando a manter um certo nível de controle sobre o crescimento excessivo de algas no aquário.

Cuidados com o aquário

É importante ressaltar que, embora essas espécies tenham um papel significativo na limpeza do aquário, elas não são capazes de fazer todo o trabalho sozinhas. É fundamental que você também adote práticas adequadas de manutenção, como a remoção regular de detritos, a limpeza dos filtros e a realização de trocas parciais de água. Além disso, é necessário fornecer uma alimentação adequada para garantir a saúde e o bem-estar dos animais.

Atenção na hora da compra

Ao escolher peixes e outros animais para a limpeza do aquário, certifique-se de considerar o tamanho do aquário, a compatibilidade com outras espécies e as necessidades específicas de cada um. Consultar um especialista em aquarismo ou um profissional de loja de animais pode ajudar a fazer a escolha adequada.