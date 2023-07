8 espécies de animais com expectativa de vida curta

A expectativa de vida dos animais varia consideravelmente de espécie para espécie. No entanto, alguns vivem menos em comparação aos outros, e isso pode ocorrer devido a uma combinação de fatores genéticos, ambientais e biológicos. A seguir, confira algumas espécies com expectativa de vida relativamente curta e uma breve explicação sobre os motivos por trás disso!

As moscas têm uma expectativa de vida curta em razão de um ciclo de vida acelerado e da sua exposição a diversos predadores e condições ambientais adversas. Em geral, dependendo da espécie, podem viver entre 25 e 30 dias.

A vida curta das borboletas é resultado de seu ciclo de vida complexo, que inclui a fase de larva, pupa e adulta. A maioria das adultas vive apenas algumas semanas. A espécie Monarca, por exemplo, vive de duas a seis semanas como adulta.

A expectativa de vida dos camundongos é geralmente curta, variando de um a três anos, por fatores genéticos e pelo fato de ainda serem frequentemente usados em estudos científicos que requerem um ciclo de vida rápido.

As abelhas-operárias, responsáveis pela coleta de néctar, pólen e pela construção de colmeias, vivem em média de quatro a seis semanas durante a estação de trabalho intensa. Durante esse período, elas são expostas a desafios como predadores, doenças e desgaste físico. Já as abelhas-rainhas têm uma expectativa de vida mais longa, podendo viver de um a quatro anos. Elas são responsáveis pela reprodução da colônia e têm acesso a uma alimentação especial, o que contribui para sua longevidade.

Os peixes betta podem viver por até cinco anos, em média. Essa vida curta pode ser atribuída ao ambiente limitado em que são frequentemente mantidos, bem como à sua propensão a doenças e problemas de saúde.

A expectativa de vida dos hamsters varia de um ano e meio a três anos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

6. Hamsters

Os hamsters geralmente vivem de um ano e meio a três anos. Sua expectativa de vida mais curta está relacionada ao seu tamanho pequeno e ao seu metabolismo rápido, além de fatores genéticos.

7. Formigas macho

As formigas macho, conhecidas como zangões, têm uma vida relativamente curta em comparação com as operárias e as rainhas. Podem viver de alguns dias a algumas semanas. Sua principal função é acasalar com as rainhas durante o voo nupcial. Após isso, a maioria dos zangões morre, pois seu trabalho está concluído.

8. Libélula

Em geral, a vida adulta das libélulas dura de algumas semanas a seis meses. No entanto, a fase de vida que ocorre antes da fase adulta, conhecida como ninfa ou larva, pode durar de vários meses a cinco anos, dependendo da espécie. A expectativa de vida relativamente curta das libélulas adultas está ligada à sua função reprodutiva e à exposição a fatores como predadores, doenças e recursos alimentares limitados.