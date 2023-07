Veja os sinais da ansiedade de separação em cães

Os cachorros, considerados os melhores amigos do homem, são membros importantes na maioria das famílias brasileiras. Com a retomada do trabalho presencial, muitos pets enfrentam dificuldades com a separação dos seus tutores.

Por isso, é essencial que os donos estejam atentos aos comportamentos dos animais, pois alguns podem desenvolver a síndrome de ansiedade de separação, caracterizada por sentimentos de medo e abandono. Essa condição, inclusive, pode ser confundida com carência excessiva ou traços da personalidade do pet.

A seguir, os adestradores Samara Baccar e Henrique Baccar, que atendem pelo GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços, separaram alguns sinais que podem servir de alerta para os tutores. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sinais da síndrome de ansiedade de separação

Os primeiros sinais são a mudança de comportamento do bichinho. “Quando o cão não fica em um ambiente sem a presença de um tutor ou para fazer as refeições ou brincar, é um ponto de atenção”, explica Henrique Baccar.

Segundo o profissional, na ausência do tutor, é possível observar sinais um pouco mais brandos no cachorro, como:

Não se alimentar ou beber água;

Esperar ao lado da porta;

Permanecer em uma mesma posição até a chegada de alguém.

Até sintomas mais expressivos, como:

Arranhar a porta;

Destruir ou morder objetos;

Fazer xixi e cocô fora do local habitual

Latir demasiadamente.

Tratamentos para essa síndrome

Os tratamentos deverão ser decididos após o pet passar por uma avaliação de um adestrador. A técnica será baseada na adaptação do seu cão ao ambiente e na rotina do seu tutor. Por cada cão ser único, é necessário entender as necessidades e as particularidades dele.