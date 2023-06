8 alimentos para oferecer ao seu coelho

É importante fornecer uma alimentação adequada e saudável aos coelhos, garantindo que recebam todos os nutrientes necessários para uma vida feliz e saudável. Além da ração específica, existem algumas comidas que podem ser oferecidas como complemento alimentar, desde que autorizadas pelo veterinário que acompanha o bichinho. A seguir, conheça algumas delas!

1. Maçãs

As maçãs são uma excelente escolha para os coelhos, desde que sejam fornecidas sem sementes ou caule. Elas são ricas em fibras e vitaminas, além de serem uma fonte de hidratação.

2. Cenouras

As cenouras são bem aceitas pelos coelhos e uma ótima fonte de vitamina A. No entanto, elas devem ser oferecidas com moderação, devido ao alto teor de açúcar. Lembre-se de cortá-las em pedaços pequenos para facilitar a mastigação.

3. Morangos

Os morangos podem ser oferecidos como um petisco ocasional aos coelhos. Eles são ricos em vitamina C e antioxidantes. Certifique-se de lavá-los bem e cortá-los em pedaços menores.

4. Pepinos

Os pepinos são uma opção refrescante e de baixa caloria para os coelhos. Eles são ricos em água e ajudam a manter a hidratação do animal. Certifique-se de remover as sementes antes de oferecê-los aos bichinhos.