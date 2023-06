Infestação de insetos em quintal nos EUA impressiona e vídeo viraliza

A americana Colette Reynolds ganhou visibilidade nas mídias sociais ao publicar um vídeo onde mostra o quintal de sua casa tomado por insetos. A moradora de Elko, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, sequer conseguia sair de dentro de casa com a quantidade de animais que estavam por lá.

Os insetos que aparecem no vídeo são os chamados “grilos-mórmons” ou esperanças, pertencentes à superfamília Tettigoniidae, grupo que se aproxima da família Grylloidea, os grilos populares.

Vídeo: infestação de insetos em quintal impressiona

Curiosidade: são "Mormon crickets", esperanças nativas dos EUA. Elas têm apenas asas vestigiais, mas podem pular enquanto enxameiam por quilômetros em busca de comida, gostam de gramíneas etc. Em algum momento, as populações explodem, especialmente em altas temperaturas e migram. https://t.co/va03HfJJ01 June 16, 2023

Entenda como se deu a infestação de insetos



O entomólogo César Favacho explica que esses grilos, por terem uma fase migratória, sobem nas casas das pessoas ou no meio das pistas. “E essa característica da espécie pode ter sido o motivo dessa infestação no quintal da moça, porque a casa dela fica bem no território onde eles passam”, diz.

Favacho ensina ainda que esses insetos são da mesma família da esperança, pequenos bichinhos verdes que são populares aqui no Brasil, sendo parentes dos gafanhotos.

“A infestação deles é um fenômenos natural que acontece lá, sendo algo inevitável, já que a migração é algo natural deles e nesse período eles podem andar alguns quilômetros de um lado para o outro”, ressalta.

Infestação de insetos: p que fazer nestas situações?

À CNN, o entomólogo Lucas Deneida de Campos, do Departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP), diz que o ideal nestes casos é não jogar veneno, já que vai fazer mais mal aos humanos do que aos bichos e nem matar, pois modificaria o ecossistema, além de levar muitos dias para acabar com todos os bichos.



“É preciso esperar que esse enxame passe em algum momento. Eles estão se deslocando, não vão ficar ali, não é da natureza dessa espécie ficar sempre no mesmo lugar, ainda mais quando eles estão em aglomerados dessa maneira”, conta o entomólogo, que ressalta que é difícil prever o tempo de permanência dos bichos no local.

O especialista acrescenta ainda que não existe riscos no contato desse tipo de inseto, já que eles não machucam e nem tem veneno. “Um fato curioso dessa espécie é que quando eles estão fazendo a migração, alguns morrem –e outros aproveitam para se alimentar desse indivíduo, praticando o canibalismo”, exemplifica.

