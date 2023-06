Veja como está a criança coreana famosa pelos memes no Whatsapp

O rosto famoso que estampa diversas figurinhas no Whatsapp dos brasileiros pertence a Rohee, duma criança da Coreia do Sul; veja como ela está hoje em dia

Com certeza você já viu o rosto de Rohee em figurinhas do Whatsapp. Conhecida como "a menina coreana", os memes da pequena viralizam há anos nas redes sociais

Por meio do Instagram, a família da meninas mostra o dia a dia da pequena celebridade da internet, que já está "grandinha" quando comparada as primeiras imagens virais nas redes sociais.

Veja os primeiros memes famosos de Rohee:



A "menina coreana" famosa por memes se chama Rohee; veja como ela está hoje em dia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Veja como Rohee está hoje em dia:

A "menina coreana" famosa por memes se chama Rohee; veja como ela está hoje em dia Crédito: Reprodução/Instagram

"Irmãs Roro"

Para provar que fofura não tem limites, Rohee ganhou uma irmãzinha - a Romi - há alguns anos e as duas dividem suas experiências nas redes sociais por meio da administração da mãe. Se antes era "a menina coreana", hoje as duas são protagonistas dos memes chegam ao Brasil.

Autodeclaradas "irmãs roro", as duas compartilham suas fofuras com o mundo inteiro.

Veja imagens das irmãs roro

Lohee e Romi, as "meninas coreanas do Whatsapp" hoje em dia Crédito: Reprodução/Instagram @jinmiran_

Uso indevido de imagem das crianças coreanas

Nas redes sociais das irmãs Rohee e Romi, os pais destacam em diferentes idiomas que proíbem o uso de imagens das crianças para publicidade sem autorização. Segundo o perfil oficial das meninas, diversas marcas do mundo inteiro se apropriam indevidamente de fotos das duas.

"Anúncios de roubo não autorizado continuam", anuncia o perfil denunciando propagandas com imagens de Rohee e Romi. A campanha feita pelos pais das crianças pede com clareza "responsabilidade e consciência" com apropriação das fotos das meninas.

Entre as empresas e marcas citadas pelo perfil das crianças coreanas, comumente páginas brasileiras de memes são denunciadas pela família.

"Não estou falando apenas de memes e figurinhas. Estou falando de empresas que modificam o conteúdo [das crianças] e utilizam como propaganda", destaca o perfil.

