5 tipos de petiscos para oferecer ao seu cachorro

Os petiscos podem ser oferecidos aos cachorros em diferentes situações e com diferentes propósitos. Eles são uma ótima ferramenta, por exemplo, para reforçar comportamentos desejáveis durante o treinamento. Podem ser usados para recompensar obediência, bom comportamento ou a execução correta de comandos.

Úteis, petiscos também podem ser oferecidos ocasionalmente para quebrar a rotina alimentar do cão. Isso pode ser especialmente eficaz quando você precisa entretê-lo ou distraí-lo em momentos específicos, como durante uma viagem de carro, visitas ao veterinário ou ao pet shop.

Além disso, brinquedos recheados com petiscos são capazes de estimular a mente do cachorro. Com isso, o cão precisa pensar e trabalhar para extrair a comida, o que pode ajudar a mantê-lo ocupado e entretido.

A seguir, confira alguns tipos de petiscos que podem ser oferecidos ao seu cachorro!

1. Biscoitos para cachorros

Existem muitas opções de biscoitos específicos para cães disponíveis no mercado. Certifique-se de escolher aqueles feitos com ingredientes naturais e sem aditivos artificiais.

2. Frutas

Algumas frutas são seguras para os cachorros e podem ser oferecidas como petiscos saudáveis. Você pode oferecer a eles pedaços de maçã e melancia sem sementes, fatias de banana e morango.

3. Vegetais

Alguns vegetais são seguros para os cachorros e podem ser oferecidos como petiscos. Cenouras baby cruas ou cozidas, brócolis em pequenas porções e abobrinha são opções saudáveis.

4. Pedacinhos de carne cozida

Carne magra cozida, como frango ou peru sem tempero, pode ser oferecida como petisco ocasionalmente. Certifique-se de remover qualquer osso antes de oferecer ao cachorro.