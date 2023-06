Veja quais são os animais de ‘A Pequena Sereia’ na vida real

Sebastião, o caranguejo amigo da Pequena Sereia, é retratado como um animal divertido e protetor. Os caranguejos têm uma quantidade variável de pernas, geralmente entre 8 e 10, e suas garras poderosas são adaptadas para várias funções, como alimentação, defesa e cavar tocas. Eles têm uma grande diversidade de formas, tamanhos e cores, desde os caranguejos-eremitas com suas conchas protetoras até os caranguejos-violinistas com suas garras desproporcionalmente grandes.

Sabidão é uma gaivota (Imagem: Divulgação | Walt Disney Pictures)

3. Sabidão

O Sabidão, ou Scuttle, é retratado como uma gaivota engraçada e desajeitada, com suas interpretações equivocadas sobre objetos humanos. As gaivotas são aves marinhas conhecidas por sua capacidade de voar, nadar e se alimentar tanto na água quanto em terra firme. Elas possuem asas longas e afiladas, adaptadas para o voo ágil e planado sobre as ondas do mar. Também têm um bico forte e afiado, adaptado para pegar peixes e outras presas.