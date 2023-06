Veneza com canal verde fluorescente? Veja o que aconteceu

Canal amanheceu com uma coloração verde fluorescente no último domingo, dia 28, e a Agência ambiental italiana revela a causa

O canal de Veneza chamou a atenção do mundo no último fim de semana ao amanhecer com uma coloração verde fluorescente. As autoridades iniciaram uma investigação e descobriram a causa. Tratava-se de uma substância não tóxica, a fluoresceína, que é utilizada para testar redes de água.

A Agência Regional de Prevenção e Proteção Ambiental de Veneto (ARPAV) coletou algumas amostras para observação e afirmou que não havia qualquer elemento tóxico presente na água.

As autoridades ainda não têm informações de quem possa ter despejado o produto no canal. De acordo com o site italiano “Corriere della sera”, existe a hipótese de que um trabalhador tenha exagerado no uso da substância corante, com o intuito de identificar vazamentos em tubulações.

Outra suposição da polícia local é de que o ocorrido foi idealizado por ativistas ambientais, tentando passar uma mensagem sobre consciência ambiental.

Canal de Veneza verde: não é a primeira vez

Se engana quem pensa que esta é a primeira vez que o canal de Veneza apresenta coloração verde. Em 1968, o artista e ecologista argentino Nicolas Garcia Uriburu tingiu de verde o Grande Canal de Veneza como uma forma de propagar a conscientização ecológica.

Na época, Nicolas foi preso, mas logo foi solto ao provar que a substância usada não era tóxica. O artista ficou conhecido como um dos pioneiros do land art, movimento que une a natureza e a arte.

