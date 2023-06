9 opções de brinquedos para coelho de estimação

As brincadeiras desempenham um papel fundamental no cuidado e no bem-estar dos coelhos de estimação. Elas ajudam a estimular o exercício, promovendo o movimento e a agilidade dos animais, o que é essencial para manter uma boa saúde e evitar problemas como a obesidade. Além disso, proporcionam enriquecimento ambiental, permitindo que os coelhos expressem seus comportamentos naturais de cavar, roer e explorar. Isso ajuda a evitar o tédio e o estresse.

A seguir, confira algumas opções de brinquedos para o seu coelho!

1. Bolas de feno

Coelhos adoram brincar com bolas de feno, que são seguras para mastigar e jogar. Elas também podem servir como uma forma de enriquecimento alimentar, pois o pet pode procurar pequenos petiscos escondidos dentro delas.

2. Brinquedos de madeira

Blocos de madeira, rolos, cabides e argolas de madeira são ótimas opções para os coelhos roerem. Certifique-se de que os brinquedos sejam feitos de madeira segura e livre de produtos químicos nocivos.

3. Itens de papelão

Caixas de papelão vazias, tubos de papelão e rolos de papel higiênico podem proporcionar horas de diversão para os coelhos, que adoram roer e cavar.

4. Brinquedos com sinos

Coelhos são atraídos por barulhos, então itens com sinos podem ser muito divertidos para eles. Bolas com sinos dentro ou guizos pendurados em brinquedos são opções interessantes.