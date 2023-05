Com turistas dentro de jipe, leões acasalam sobre veículo; vídeo

Em uma reserva ambiental no Senegal, um casal de leões acasalou em cima de um jipe com turistas dentro do veículo; assista ao vídeo

Um vídeo de dois leões acasalando vem repercutindo nas redes sociais pelo contexto em que se insere: nele, os dois animais estão em cima de um jipe onde se localizam visitantes da reserva ambiental.

O caso aconteceu no parque Ranch de Bandia, no Senegal, país localizado no norte do continente africano. Na ocasião, as pessoas se encontravam dentro de um veículo tipo jipe, que estava cercado por grades com a intenção de fazer os visitantes terem uma proximidade maior com os felinos.

O registro foi feito por um turista e tem menos de um minuto de duração. Nele, é possível ver que tinham três pessoas dentro da “jaula” montada no veículo e o susto delas ao perceber que o ato sexual acontecia em cima do jipe.

Quando uma das pessoas de dentro do jipe se levanta e consequentemente se aproxima dos animais, o acasalamento é interrompido pelo leão macho. Os animais não retomam ao coito em sequência.

Leões acasalando no Senegal: onde aconteceu o momento viral?

A reserva ambiental Ranch de Bandia fica localizada no Senegal, em uma região à beira-mar. Lá é possível visitar felinos adultos machos e fêmeas, além de outros animais como girafas, avestruzes e macacos.

Uma das possibilidades de experiências do local é entrar em um jipe “enjaulado” e assistir os tratadores de animais levando carne fresca para os felinos se alimentarem. As informações são do jornal O Globo.