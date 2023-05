4 opções de tosa para cães da raça poodle

Os pelos do cachorro poodle são um dos aspectos mais distintos e característicos da raça. Esses cães possuem uma pelagem densa, encaracolada e praticamente não soltam pelos. Dessa forma, são bons companheiros para pessoas que sofrem de alergias. Além disso, a pelagem do poodle é altamente versátil e pode ser estilizada. A seguir, confira alguns tipos de tosa mais comuns!

1. Tosa leão

A tosa leão é uma das mais icônicas para poodles. Nesse estilo, o focinho, as pernas dianteiras e a base da cauda são tosados curtos, enquanto o corpo é deixado com uma pelagem mais longa. As pernas traseiras também têm pompons de pelos na altura dos quadris. Essa tosa remonta às origens do poodle, quando eles eram usados como cães de caça aquática. Ela era projetada para proteger as articulações e órgãos vitais do frio enquanto o Poodle nadava.