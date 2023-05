Saiba para que serve o bigode do cachorro

O bigode do cachorro, também conhecido como vibrissas, são pelos longos e rígidos que crescem ao redor do rosto do animal, principalmente acima dos olhos, na lateral do focinho e nas bochechas. Eles são diferentes dos outros pelos do corpo do pet, pois possuem raízes profundas e são ricamente supridos com terminações nervosas e vasos sanguíneos.

Fundamental para a movimentação

Os bigodes têm uma série de funções importantes para os cães. Uma das mais notáveis é a capacidade de ajudá-los a se orientar no espaço e se deslocar em ambientes escuros ou com pouca luz. Isso ocorre porque esses pelos são muito sensíveis a vibrações e movimentos do ar, permitindo que os cachorros detectem objetos próximos sem precisar vê-los diretamente.

Importante para a comunicação

As vibrissas também são importantes para ajudar os pets a se comunicarem. Quando um cão está interagindo com outro, pode usar o bigode para expressar emoções como medo, agressão, curiosidade e amizade. Por exemplo, quando um cachorro está se sentindo ameaçado, ele pode baixar as vibrissas para indicar submissão e evitar uma possível briga.

Ajuda na caça

Outra função dos bigodes é ajudar os cães a capturar presas, especialmente aquelas que se movem rapidamente. Quando um cachorro está perseguindo uma presa, ele pode usar suas vibrissas para detectar a localização exata da presa e ajustar sua velocidade e trajetória para capturá-la com sucesso.